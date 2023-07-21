В Госдуме прокомментировали возможность введения двух лет срочной службы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии увеличивать срочной службы в армии до двух лет.

«Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости», - заявил парламентарий в пятницу, 21 июля, добавив, что «современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода».

Картаполов отметил, что пришедшие на срочную службу молодые люди уже в течение первого полугодия должны получить свою специальность, после чего «усовершенствовать навыки применения».

Напомним, в пятницу, 21 июля, Картаполов также сообщил о том, что призывной возраст срочной службы в России составит от 18 до 30 лет. При этом депутат уточнил при этом, что такие изменения начнут действовать с весеннего призыва следующего года, не затронув осенней призыв в текущем году.