Госдума приняла закон о санкциях за неисполнение соцсетями их обязанностей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в пятницу, 21 июля, приняла закон о введении штрафа за неисполнение владельцами социальных сетей предписаний Роскомнадзора, а также требований по мониторингу и блокировке информации.

Неисполнение владельцем соцсетей обязанности по мониторингу сети, а также принятию мер по ограничению доступа к данным, которые были распространены с нарушением закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» приведет к штрафу для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для должностных лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юрлиц – от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Повторное нарушение приведет к штрафу в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан; от 500 тысяч до 800 тысяч рублей для должностных лиц; от 4 млн до 8 млн рублей для юрлиц.

Напомним, 13 июля 2023 года Государственная дума РФ приняла закон о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам.