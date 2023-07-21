Торнадо разрушил фармацевтический завод Pfizer в США Фото: REUTERS

Торнадо в американском штате Северная Каролина сильно повредил завод одной из крупнейшей в мире фармацевтической компании Pfizer, а его сотрудники были эвакуированы.

«Мы подтверждаем, что завод Pfizer в городе Роки-Маунт был поврежден торнадо. Сотрудники Pfizer на месте следовали установленному протоколу безопасности и смогли эвакуироваться», - сказано в сообщении компании, опубликованном в Twitter.

Как передает CNN, крыша завода фармацевтической компании «смялась, как лист бумаги».

По данным телеканала торнадо продолжался около получаса, затронув несколько городов в Северной Каролине. В результате стихии пострадали по меньшей мере 16 человек, а около завода Pfizer было повреждено пара зданий.

Напомним, жертвами серии торнадо в США в апреле этого года стало более 30 человек, а примерно 70 тысяч домов в Литл-Роке остались без электричества.