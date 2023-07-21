Александр Моор принял участие в открытии стелы «Движение первых»

Фото: gubernator.admtyumen.ru

В регионе уже функционируют почти 250 первичных ячеек Российского движения детей и молодежи, которое создано в 2022 году при поддержке президента России Владимира Путина. «Ребячья республика» получила статус базового детского загородного оздоровительного лагеря для реализации программ РДДМ и стала одной из 12 ячеек движения в детских загородных центрах.

Александр Моор пообщался с участниками профильной смены «Время первых».

«Наши загородные детские центры отличаются современной инфраструктурой. Но самое главное, что в них работают очень сильные педагогические коллективы. Несмотря на то, что количество детей в Тюменской области растет и нагрузка на наши лагеря увеличивается, педагоги с ней справляются. Мы получаем множество позитивных отзывов от детей и родителей», – отметил Александр Моор во время встречи.

Ребята провели для Александра Моора экскурсию по «Ребячьей республике» и показали творческие мастерские, в которых они занимаются. На прощание Александр Моор по традиции центра «Ребячья республика» завязал ленту на одинокой сосне и загадал желание.

«Летняя кампания по организации отдыха и оздоровления детей в нашем регионе, как всегда, идет по плану. Самое главное, что все загородные центры были своевременно подготовлены к приему ребят, все требования к безопасности соблюдены. Особенно важно, что в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания бесплатно отдохнули уже более тысячи детей из семей наших земляков, которые участвуют в специальной военной операции», – рассказал Александр Моор о ситуации с детским отдыхом в регионе. Губернатор подчеркнул, что льготные путевки в загородные детские лагеря получают и дети из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Тюменские загородные детские лагеря уже традиционно становятся местом отдыха и оздоровления для юных жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Этим летом из соседних регионов приедут более восьми тысяч ребят.