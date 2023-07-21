В Италии предупредили о рисках роста мировых цен на зерно из-за Украины Фото: Иван МАКЕЕВ

Примерно 95 процентов украинского зерна поставляется не в Африку, что может повлечь рост мировых цен. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью изданию la Stampa.

— Все взаимосвязано, и это, безусловно, элемент беспокойства. 95% украинского зерна экспортируется за пределы Африки, но когда у этих стран нет этого зерна, они переходят к его поискам в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен, — подчеркнул Крозетто.

Он также подчеркнул что подобная дестабилизация в африканском регионе затронет и Европу.

Ранее в ООН признали, что Запад бесцеремонно нарушил договоренности в рамках зерновой сделки. Беднейшим странам досталось всего 2,3 процента поставок по этой инициативе. При этом в Европу ушло примерно 38 процентов всей продукции из Украины.