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НовостиВ мире21 июля 2023 9:31

В Италии предупредили о рисках роста мировых цен на зерно из-за Украины

Глава Минобороны Италии Крозетто: 95% украинского зерна не поставляется в Африку
Роман ПОЛОСИКОВ
В Италии предупредили о рисках роста мировых цен на зерно из-за Украины

В Италии предупредили о рисках роста мировых цен на зерно из-за Украины

Фото: Иван МАКЕЕВ

Примерно 95 процентов украинского зерна поставляется не в Африку, что может повлечь рост мировых цен. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью изданию la Stampa.

— Все взаимосвязано, и это, безусловно, элемент беспокойства. 95% украинского зерна экспортируется за пределы Африки, но когда у этих стран нет этого зерна, они переходят к его поискам в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен, — подчеркнул Крозетто.

Он также подчеркнул что подобная дестабилизация в африканском регионе затронет и Европу.

Ранее в ООН признали, что Запад бесцеремонно нарушил договоренности в рамках зерновой сделки. Беднейшим странам досталось всего 2,3 процента поставок по этой инициативе. При этом в Европу ушло примерно 38 процентов всей продукции из Украины.