RMF FM: в Польше упал американский разведывательный беспилотник Фото: REUTERS

Американский разведывательный беспилотник упал в лесу на юго-западе Польши. Об этом в пятницу, 21 июля, проинформировала радиостанция RMF FM.

«Американский разведывательный беспилотник упал в Нижней Силезии, в окрестностях города Тшебень», - сказано в материале издания.

Уточняется, что дрон нашел в лесу случайный свидетель, который сообщил о находке в оперативные службы.

По данным радиостанции, беспилотник потерпел крушение в ходе учений, проводимых военными США на полигоне неподалеку от леса. В результате падения дрона никто не пострадал, также не произошло взрыва или возгорания.

Ранее сообщалось, что неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в деревне Раков в Польше. Как рассказывал тогда RMF FM местный житель, он обнаружил в крыше своего отверстие размером примерно 100 на 70 сантиметров, а также металлический предмет округлой формы, расколотый на две части.

Как писал сайт KP.RU, 27 апреля 2023 года СМИ сообщили об обнаружении крылатой ракеты, рухнувшей в районе Бдыгоща в Польше.