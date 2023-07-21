RMF FM: в Польше упал американский разведывательный беспилотник
Фото: REUTERS
Американский разведывательный беспилотник упал в лесу на юго-западе Польши. Об этом в пятницу, 21 июля, проинформировала радиостанция RMF FM.
«Американский разведывательный беспилотник упал в Нижней Силезии, в окрестностях города Тшебень», - сказано в материале издания.
Уточняется, что дрон нашел в лесу случайный свидетель, который сообщил о находке в оперативные службы.
По данным радиостанции, беспилотник потерпел крушение в ходе учений, проводимых военными США на полигоне неподалеку от леса. В результате падения дрона никто не пострадал, также не произошло взрыва или возгорания.
Ранее сообщалось, что неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом в деревне Раков в Польше. Как рассказывал тогда RMF FM местный житель, он обнаружил в крыше своего отверстие размером примерно 100 на 70 сантиметров, а также металлический предмет округлой формы, расколотый на две части.
Как писал сайт KP.RU, 27 апреля 2023 года СМИ сообщили об обнаружении крылатой ракеты, рухнувшей в районе Бдыгоща в Польше.