Германия за неделю передала Киеву 10 танков Leopard 1 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Германии за последнюю неделю передало Украине десять танков Leopard 1, а также 3 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров. Соответствующие данные приведены на сайте оборонного ведомства ФРГ.

В списке поставок оружия на Украину из Германии, который обновляется еженедельно, появились новые пункты. Так, Киев получил от Берлина 10 единиц Leopard 1 A5, 20 танковых пулеметов MG3, 1305 снарядов и 2064 дымовых боеприпасов западного калибра 155 миллиметров.

Помимо прочего Украине передали четыре бронемашины, 12 прицепов, мостовую систему, 16 грузовиков Zetros, 100 тыс. полевых аптечек и 10 радаров.

Ранее KP.RU сообщил, что в Вашингтоне заявили об отсутствии смысла в поставках Украине истребителей F-16, так как они не смогут повлиять на ход боевых действий. По мнению США, Киеву больше необходима артиллерия, нежели самолёты.