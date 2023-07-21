В Молдавии врач отказался лечить русскую пациентку и пригрозил ей автоматом Фото: REUTERS

В Молдавии врач отказался принимать русскую пациентку из-за ее гражданства и общения на русском языке. Об этом рассказали в издании Sputnik, также поделившись видео инцидента.

— Мне хочется вытащить «Калашников» и расстрелять вас, поскольку вы для меня враги сразу, — заявил агрессивный врач.

После этого врач добавил, что даже те русские, которые родились и выросли в Молдавии — враги. При этом в самой больнице сразу же осудили действия врача и пообещали проанализировать данный инцидент. Руководство уже принесло свои извинения за поведение врача перед пациенткой.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Молдавия идет по пути Украины в демонтаже с Россией. Она подчеркнула, что официальный Кишинев пытается поляризировать молдавское общество.