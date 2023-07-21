В Кремле прокомментировали идею об изменении призывного возраста

Песков перенаправил вопрос о призывном возрасте Минобороны и Госдуме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал инициативу об изменении призывного возраста срочной службы в России, назвав главной в данном вопросе экспертную точку зрения Министерства обороны РФ.

«Здесь давайте на этой стадии все-таки обращать вопросы в Государственную Думу и Минобороны, здесь самое главное, основополагающее - это экспертная точка зрения министерства обороны», - заявил представитель Кремля в пятницу, 21 июля, отметив также, что сейчас ведется дискуссия в Госдуме.

Напомним, в пятницу, 21 июля, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывной возраст срочной службы в стране составит от 18 до 30 лет, отметив при этом, что такие изменения будут действовать с весеннего призыва 2024 года и не затронут осенней призыв 2023 года.