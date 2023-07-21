Песков заявил, что слова Киева о судах в Черном море несут опасность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 21 июля, прокомментировал заявления Киева о том, что суда, идущие в Россию по Черному морю, будут рассматриваться как те, которые перевозят военные грузы. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что такие слова несут опасность.

«Потому что абсолютно непредсказуемый киевский режим, он не гнушается ничем, поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», - отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что ситуация в Черном море требует глубокого анализа. Только после этого, по его словам, можно будет сделать какие-то выводы, есть ли риски для экспорта российских товаров.

По информации Пескова, также будут составлены рекомендации для минимизации рисков в Черном море в связи с заявлениями Киева.

Украинское Минобороны ранее заявило, что корабли, направляющиеся в российские порты в Черном море, будут рассматриваться Украиной как суда, перевозящие грузы военного назначения, в отношении которых последуют соответствующие риски.