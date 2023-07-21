Как Путин реагирует на песни и стихи об СВО: подробности раскрыли в Кремле

Песков заявил, что Путин по-доброму реагирует на творчество о спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 21 июля, рассказал о том, как президент РФ Владимир Путин относится к творчеству, посвященному специальной военной операции. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что глава государства по-доброму относится к таким произведениям.

«Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции», - сказал Песков в разговоре с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

Он добавил, что такие стихи и песни крайне важны для поднятия патриотического духа.

«Поэтому, конечно, это все очень позитивно», - таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, слушает ли Путин песни, посвященные спецоперации, в том числе певца SHAMAN.

Сайт KP.RU писал о том, что популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил клип на свою новую песню «Мой бой». Видео снимали шесть месяцев в зоне проведения специальной военной операции. Героями клипа стали российские военные, а также волонтеры, медики и военкоры.

Напомним, ранее Песков положительно высказался об артистах, которые выплачивают по 1 млн рублей бойцам за подбитые танки Leopard.