В Раде призвали Зеленского ставить интересы страны выше «собственной раздражительности» Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя увольнение украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко, призвал президента Украины Владимира Зеленского ставить интересы страны выше «собственной раздражительности»

«Зеленскому хочется сказать, что интересы государства ставят выше своей собственной раздражительности», - заявил украинский депутат, подчеркнув, что нельзя увольнять «ключевого посла в ключевой стране» только из-за того, что тот не сказал, что Зеленский «лучший и милейший президент в мире».

Напомним, в ходе саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Киев в неблагодарности, напомнив о выделенных Украине средствах, а также отметив, что «благодарность» поможет сохранить поддержку.

В ответ Зеленский предложил Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за предоставленную поддержку. Украинский посол в Лондоне осудил такие слова президента Украины, заявив о его «нездоровом сарказме». В пятницу, 21 июля, дипломат лишился своего места.