Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 июля 2023 10:22

Путин: мнение украинцев об СВО постепенно меняется

Президент заявил, что у ним приходит отрезвление, как и в Европе
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин: мнение украинцев об СВО постепенно меняется

Путин: мнение украинцев об СВО постепенно меняется

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что мнение жителей Украины о специальной военной операции начало постепенно меняться. Такое заявление он сделал во время выступления в Совете безопасности России.

— Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе, — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил и то, что у Украины нет никаких результатов так называемого "контрнаступления". По его мнению, западные кураторы Киева разочарованы таким сценарием.