Путин: мнение украинцев об СВО постепенно меняется Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что мнение жителей Украины о специальной военной операции начало постепенно меняться. Такое заявление он сделал во время выступления в Совете безопасности России.

— Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе, — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил и то, что у Украины нет никаких результатов так называемого "контрнаступления". По его мнению, западные кураторы Киева разочарованы таким сценарием.