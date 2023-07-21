Эрдоган надеется на скорые переговоры с Путиным по зерновой сделке

Эрдоган рассчитывает в ближайшее время провести переговоры с Путиным Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду в ближайшее время переговорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации вокруг зерновой сделки.

Эрдоган сообщил, что Анкара поддерживает отношения с Москвой. Переговоры ведутся по линии министров иностранных дел, а также по линии национальной разведывательной организации. Вместе с тем, по словам Эрдогана, Турция рассчитывает в ближайшее время довести вопрос о зерновой сделки "до определенной точки".

"Надеюсь, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что у него есть определенные ожидания и от западных стран", - сказал Эрдоган журналистам.

Напомним, зерновая сделка прекратила свою работу 18 июля 2023 года. Президент Турции Эрдоган заявил, что стамбульские договоренности "ушли в историю". Он также выразил мнение, что Владимир Путин на самом деле хотел бы продолжения функционирования зернового механизма.

Ранее Путин заявил, что Россия рассмотрит вариант с продлением черноморской инициативы только в том случае, если западные партнеры выполнят данные Москве обещания.