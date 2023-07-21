Медведев заявил о «жестокой словесной диарее» Борреля из-за зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о «жестокой словесной диарее» верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, причиной для которой стала отмена зерновой сделки.

«Типа мы во всем виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка», - отметил зампред Совбеза РФ.

При этом, по словам российского политика, как только заходит тема о передаче зерна странам Африки, европейский дипломат и «ему подобные» решают изменить свою риторику. Как заявляет Медведев, сельхоз продукция поступает для «толстомордых европейцев».

Напомним, днем ранее, 20 июля, Боррель заявил, что прекращение действия зерновой сделки будет вести к серьезному мировому продовольственному кризису, а также нехватке продовольствия в мире.