Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 июля 2023 10:42

Медведев заявил о «жестокой словесной диарее» Борреля из-за зерновой сделки

По словам зампреда Совбеза РФ, сельхоз продукция поступает для «толстомордых европейцев»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев заявил о «жестокой словесной диарее» Борреля из-за зерновой сделки

Медведев заявил о «жестокой словесной диарее» Борреля из-за зерновой сделки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о «жестокой словесной диарее» верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, причиной для которой стала отмена зерновой сделки.

«Типа мы во всем виноваты, морим голодом планету и лишаем мирных укробандеровцев их законного заработка», - отметил зампред Совбеза РФ.

При этом, по словам российского политика, как только заходит тема о передаче зерна странам Африки, европейский дипломат и «ему подобные» решают изменить свою риторику. Как заявляет Медведев, сельхоз продукция поступает для «толстомордых европейцев».

Напомним, днем ранее, 20 июля, Боррель заявил, что прекращение действия зерновой сделки будет вести к серьезному мировому продовольственному кризису, а также нехватке продовольствия в мире.