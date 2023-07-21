Guardian: жара угрожает продовольственной безопасности в мире на десятилетия Фото: Андрей АБРАМОВ

Постоянно настигающие планету волны жиры может угрожать продовольственной безопасности всего мира на десятилетия вперед, поскольку цены на продукты питания могут сильно возрасти. Об этом рассказали в британской газете Guardian со ссылкой на исследования ученых.

— Наша продовольственная система является глобальной. Возрастают риски потери крупных урожаев одновременно в разных регионах мира, что действительно повлияет на доступность продовольствия и цены, — заявил ученый в области изучения атмосферы в Университете Лидса Джон Маршам.

Помимо этого еще один ученый Даниэла Шмидт обратила внимание на то, что жара может негативно сказаться на морских обитателях, поскольку потепление на два градуса по Цельсию может привести к уничтожению коралловых рифов.

Ранее KP.RU рассказывал, что аномальная жара бьет температурные рекорды в Европе, Китае и Соединенных Штатов. В некоторых странах даже были пострадавшие от погодной аномалии.