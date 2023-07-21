Два случая лихорадки Западного Нила подтверждены в Ростовской области Фото: Shutterstock

В Ростовской области подтверждены два случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). По оценкам специалистов Роспотребнадзора, распространение заболевания связано с аномальной жарой, побуждающей комаров-переносчиков заболевания атаковать людей активнее и агрессивнее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Ростовской области за истекший период 2023 года зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в Волгодонске. Проведено серологическое исследование сывороток здоровых людей, проживающих на эндемичных по ЛЗН территориях (Волгодонск, Таганрог, Неклиновский район)», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Уточняется, что первые случаи заболевания были выявлены в конце июня 2023 года. Комары, которые переносят такую лихорадку, атакуют людей либо возле открытых водоёмов, либо в домах с подтопленными подвалами. Также большую роль в распространении вируса играют птицы, питающиеся комарами-переносчиками.

Основные симптомы ЛЗН: спустя 7-8 дней после укуса комара у человека наблюдается температура вплоть до 40 градусов, озноб, сыпь, потеря аппетита и боли в мышцах. В редких случая появляются признаки менингоэнцефалита.

Ранее KP.RU сообщил, что российских туристов, приезжающих из Египта, проверяют на симптомы распространяющейся там неизвестной болезни. По симптомам она схожа с лихорадкой Денге.