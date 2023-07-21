Песков заявил, что Путин пока не планирует контактов с Эрдоганом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 21 июля, ответил на вопрос, планируются ли контакты российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он уточнил, что пока нет.

«Пока нет», - цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Ранее Эрдоган выразил надежду в ближайшее время переговорить с президентом Путиным о ситуации вокруг зерновой сделки. Эрдоган сообщил, что Анкара поддерживает отношения с Москвой. Переговоры ведутся по линии министров иностранных дел, а также по линии национальной разведывательной организации. Вместе с тем, по словам Эрдогана, Турция рассчитывает в ближайшее время довести вопрос о зерновой сделке «до определенной точки».

Напомним, зерновая сделка прекратила свою работу 18 июля 2023 года. Президент России ранее комментировал возможное продление данного соглашения. Он заявлял, что Россия пойдет на такой шаг, если будут выполнены данные ей ранее обещания.

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