Песков сообщил, что у Путина планируются контакты с Лукашенко

Песков анонсировал разговор Путина с Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У президента России Владимира Путина планируются контакты с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 6 июля Александр Лукашенко сообщил о планах провести встречу с Владимиром Путиным для обсуждения актуальной повестки дня. Пресс-секретарь российского президента подтвердил эту информацию, отметив, что Лукашенко и Путин часто общаются между собой, и не всегда их телефонные переговоры анонсируются для прессы.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Путин на заседании с постоянными членами Совбеза РФ 21 июля дал понять Украине, что любая агрессия в отношении Белоруссии будет расцениваться как агрессия против России. В связи с этим РФ оставляет за собой право ответить киевскому режиму всеми имеющимися средствами.