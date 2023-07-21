В Арктике появится льготная ипотека

Благодаря ипотечной программе, реализуемой по поручению Президента России в регионах ДФО, более 74 тысяч семей уже переехали в новое жилье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Мурманске при участии президента РФ Владимира Путина прошло совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов в Арктической зоне России. В ходе дискуссии глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил распространить дальневосточную ипотеку (стартовала с 1 января 2020 года) в Арктике.

- Мы нашли механизм, который позволит привлечь новых застройщиков в Арктику, при этом не разгонит цену на квадратный метр, - пояснил Алексей Чекунков. - Это условие, при котором льготная ипотека под два процента предоставляется только на новое жилье на первичном рынке и по цене Минстроя.

В ответ глава государства поддержал предложение министра, отметив, что «такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в Арктической зоне».

- Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории Арктической зоны, - добавил Владимир Путин. - Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года.

Стоит отметить, что благодаря ипотечной программе, реализуемой по поручению Президента России в регионах ДФО, более 74 тысяч семей уже переехали в новое жилье. Кроме того, льготное кредитование дало мощный импульс строительной отрасли. За три с половиной года объем вводимого жилья на Дальнем Востоке вырос в два раза. Замедлился рост цен.

Стало быть, введение льготной ипотеке в Арктике даст хороший толчок для развития в этих территориях строительной отрасли.