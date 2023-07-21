В результате стрельбы в салоне красоты в Ростове-на-Дону пострадали два человека Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина устроил стрельбу в салоне красоты на улице Подвойского в Ростове-на-Дону. У него началась словесная перепалка с женщиной, в ходе которой он достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» стало известно из регионального ГУ МВД России.

— Предварительно установлено, что между мужчиной и женщиной произошел словесный конфликт, в ходе которого фигурант, используя травматическое оружие произвел выстрел в потерпевшую, после чего выстрелил в себя, — рассказали в ведомстве.

Также отмечается, что на данный момент оба участника инцидента доставлены в медучреждение, а правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. В ходе следственных мероприятий будет собрана вся картина произошедшего, а также будет принято процессуальное решение.

Ранее в Обнинске футболист-любитель выстрелил в своего знакомого на стадионе. При этом до выстрелов в живот мужчина распылил газовый баллончик в лицо пострадавшему. После преступления он сразу же скрылся оттуда, а сейчас полиция занимается его поиском.