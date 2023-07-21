Концерн Rheinmetall будет строить оружейный завод на Украине, несмотря на риски Фото: REUTERS

Германский концерн Rheinmetall будет строить свой оружейный завод на территории Украины, несмотря на риски и заявления Министерства иностранных дел Российской Федерации. Об этом сообщил глава концерна Армин Паппергер, в беседе с изданием Bild.

«Нас не отговорят от нашей помощи Украине», - заявил генеральный директор Rheinmetall.

Паппагер подчеркнул, что будущий завод решено защищать зенитно-ракетными комплексами. Все эти заявления главы концерна стали реакцией на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что совместный украинско-германский завод по производству танков станет легитимной целью для российской армии.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России назвал запланированный Германией танковый завод на Украине законной целью для армии РФ, так как станет объектом стратегического значения для ВСУ.