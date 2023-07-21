Российские школьники начнут изучать вопросы противодействия коррупции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученики в российских школах с 1 сентября 2023 года начнут изучение вопросов противодействия коррупции в рамках предметов обществознания, истории и литературы. Об этом сказано на сайте Минпросвещения РФ со ссылкой на заместителя главы ведомства Анастасию Зырянову.

«Во всех школах страны будут введены федеральные основные общеобразовательные программы … Вопросы, связанные с противодействием коррупции, найдут отражение в таких учебных предметах, как обществознание, история и литература», - сказано в сообщении министерства.

Уточняется, что ученикам расскажут об опасности коррупции, а также опишут механизмы противодействия взяточничеству и злоупотреблению служебным положением.

Напомним, днем ранее, 20 июля, стало известно, что Госдума РФ поддержала переименование предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.