Минобороны: ПВО перехватила 16 снарядов HIMARS и 14 БПЛА у Артемовска и Мариуполя

Российские средства ПВО за сутки перехватили 16 снарядов HIMARS Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 21 июля 2023 года сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Так, за сутки российскими средствами ПВО было перехвачено 16 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, которые находятся в распоряжении у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, российские военные уничтожили 14 вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в различных районах ДНР, ЛНР и Запорожской области, в том числе у Артемовска и Мариуполя. Об этом доложил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее KP.RU сообщил об оценке президентом России Владимиром Путиным украинского контрнаступления. По словам российского президента, результатов наступления нет. При этом потери ВСУ исчисляются десятками тысяч человек.