Минздрав рассказал о состоянии девочки, пострадавшей на Крымском мосту Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Девочка, которая пострадала в теракте на Крымском мосту, находится в стабильном состоянии и у нее наблюдается положительная динамика. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов, слова которого привели РИА Новости.

— Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, продолжает получать всю необходимую помощь в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Она в стабильном состоянии с положительной динамикой, — подчеркнул Кузнецов.

Она также добавил, что ее здоровьем и оказанием необходимой помощи занимаются лучшие специалисты в своих областях.

Ранее KP.RU рассказывал, что девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту транспортировали в Москву. Врачи отмечали, что ее здоровью ничего не угрожает. Ее лечение будет продолжаться в ведущей детской федеральной клинике — РДКБ Минздрава России