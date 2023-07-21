Суд в Москве отказался ужесточать меру пресечения блогеру Лерчек Фото: Александр РОГОЗА

Пресненский суд Москвы в пятницу, в пятницу, 21 июля, отказался ужесточать меру пресечения Валерии Чекалиной, известную как блогер Лерчек, которую обвиняют в неуплате налогов, а также легализации денежных средств.

«Суд постановил ходатайство следствия о замене меры пресечения Чекалиной с запрета определенных действий на домашний арест отклонить и сохранить ей меру пресечения в виде запрета определенных действий», - приводит ТАСС заявление судьи Александра Авдотьина.

Напомним, Чекалину обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 311 млн рублей. Савеловский суд Москвы избрал в отношении блогера меру пресечения в виде запрета определенных действий, арестовав также ее имущество. Как писал сайт KP.RU, позже СК призвал ужесточить меру пресечения и перевести под домашний арест.