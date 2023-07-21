МИД России дал пояснения посольству Китая по ситуации с генконсульством в Одессе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России предоставило посольству КНР в Москве все нужные пояснения относительно хода спецоперации после появления информации об ущербе генеральному консульству Китая в Одессе.

«МИД России предоставил посольству КНР в Москве необходимые пояснения о ходе специальной военной операции России», - сказано в заявлении ведомства.

В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что все каналы коммуникации с коллегами из Китая функционируют бесперебойно. В МИД России добавили, что стороны условились продолжать тесное сотрудничеством по всем вопросам.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в Одессе при взрывах пострадало здание консульства Китайской Народной Республики. Повреждения причинила ударная волна, уточнили в МИД КНР, добавив, что люди при этом не пострадали. В китайском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что КНР принимает меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и их персонала на территории Украины.