Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя Group-IB Сачкова Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокурор запросил в суде назначить Илье Сачкову, обвиняемому по делу о государственной измене основателю Group-IB, 18 лет колонии. Об этом агентству РИА Новости сообщил адвокат Сачкова Сергей Афанасьев.

«Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании», - говорит адвокат.

Ещё в начале июля 2023 года Мосгорсуд начал рассмотрение дела Сачкова по существу. Напомним, основатель Group-IB был заключён в СИЗО в сентябре 2021 года. Материалы дела засекречены, так как речь идёт о государственной измене, однако известно, что Сачков вину не признаёт, а его адвокаты уверяют, что уголовное дело никак не связано с деятельностью компании.

Ранее KP.RU сообщил, что Group-IB объявила о планах покинуть российский рынок, однако фактически продолжит работу в России под брендом F.A.С.С.T.