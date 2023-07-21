Экоактивистки приклеили себя к взлетно-посадочной полосе аэропорта Мадрида

Фото : futurovegetal

Экоактивисты вновь приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту, нарушив его работу. Однако на этот раз акцию совершила две представительницы организации Futuro Vegetal в Мадриде.

Участницы акции принесли с собой плакат с надписью «Объединенный народ действует без партии», призвав испанцев независимо от исхода предстоящих выборов, которые назначены на 23 июля 2023 года, сплотиться для противодействия климатическому кризису.

«Мы не можем скрыть свою обеспокоенность выборами, на которых ни одна из политических партий не предлагает мер, соизмеримых с угрозой, исходящей от климатического кризиса», - заявляют в организации.

Напомним, не так давно, 15 июля 2023 года, экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») прикрепили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа, также нарушив авиасообщения. На следующий день представители того же движения перекрыли центр Вены, изображая собой машины и демонстрируя неэффективность автомобилей.