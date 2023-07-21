Зеленский поручил Кулебе и Залужному составить план работы зернового коридора Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному и главе Министерства иностранных дел Дмитрию Кулебе создать план для работы «зернового коридора». Об этом стало известно из Telegram-канала Зеленского.

— Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру инфраструктуры Александру Кубракову подготовить комплекс действий для продолжения работы «зернового коридора», — говорится в сообщении.

Также он поручил украинскому МИД нарабатывать аналогичные дипломатические шаги. Помимо этого главы «всех разведок» зачитали президенту доклады о текущей ситуации.

Ранее Политолог Артем Косоруков заявил, что для вывоза зерна из страны Украине нужно сесть за стол переговоров. Помимо этого Киеву придется прекратить все боевые действия, а иначе не получится иметь гарантии безопасности для судов.