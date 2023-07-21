Путин: «Западные территории Польши – это подарок Сталина полякам»

Путин заявил, что западные территории Польши – это подарок Сталина полякам Фото: REUTERS

Значительная часть своих современных западных территорий Польша получила благодаря решению одного из бывших руководителей СССР Иосифа Сталина, они стали подарком полякам от генералиссимуса, считает президент РФ Владимир Путин.

«Именно благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – заявил он на совещании с членами Совбеза России.

Как отметил российский лидер, в 1920-1930-е годы на территориях Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы проводилась «жесткая полонизация и ассимиляция местных жителей, а также шло подавление национальных культур и православия». В 1939 году, продолжил Путин, Польша была брошена странами Запада «на съедение» нацистской Германии и потеряла независимость. Государственность Польши была восстановлена во многом благодаря СССР, заключил президент.

Напомним, на совещании Совбеза РФ Путин заявил, что польские лидеры намерены сформировать коалицию под прикрытием НАТО, а потом вмешаться в конфликт на Украине для того, чтобы отхватить себе «кусок пожирнее», вернув, как они полагают, свои исторические земли.