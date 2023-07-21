Путин обсудил с Совбезом России развитие отношений со странами Африки Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе заседания с постоянными членами Совета Безопасности РФ в пятницу, 21 июля, предложил обсудить вопросы развития отношений со странами Африки, а также использования в стране информационных технологий.

«Сегодня несколько вопросов, один из них - это развитие наших отношений с друзьями на африканском континенте, скоро саммит Россия - Африка, и вопросы, связанные с такой важной областью, как использование информационных технологий», - заявил российский лидер, отметив, что вопрос IT-технологий необходимо обсудить с точки зрения «обеспечения безопасности страны».

Напомним, в период с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге пройдет саммит Россия – Африка. Как писал сайт KP.RU, заместитель директора Департамента Африки Министерства иностранных дел РФ Александр Поляков на пресс-конференции заявил, что Москва уже получила подтверждение об участии 49 стран.