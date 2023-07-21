Центробанк допустил ужесточение санкционного режима на прогнозном горизонте

ЦБ допустил ужесточение санкционного режима на прогнозном горизонте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на брифинге с журналистами рассказала о рисках, с которыми может столкнуться российская экономика на прогнозном горизонте.

По словам главы ЦБ, существенно усилились проинфляционные риски. К ним относится увеличение разрыва между ростом спроса и возможностями предложения. Кроме того, существует вероятность более резкого переноса ослабления рубля в цены и длительное сохранение инфляционных ожиданий на высоком уровне.

"По-прежнему значимым риском остается ухудшение внешних условий, в том числе возможное ужесточение санкционного режима", - заявила Набиуллина.

Ранее 21 июля Центробанк РФ проинформировал о завершении восстановительной фазы развития российской экономики до докризисного уровня с сохранением неоднородности по ряду отраслей.

Также Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 8,5 процента годовых, которая не менялась с сентября 2022 года.