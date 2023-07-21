Сын актера Игоря Ясуловича сообщил, что состояние его отца стабильное, фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Народный артист России, художественный руководитель курса ГИТИСа, профессор Игорь Ясулович, находящийся сейчас в одной из московских больниц, пребывает в стабильном состоянии. Об этом агентству РИА Новости сообщил сын актёра Алексей Ясулович.

«Состояние стабильное… Динамика положительная, но когда выписывать, пока неизвестно», - говорит Алексей.

Ясуловича госпитализировали на прошлой неделе. Как сам он заявлял журналистам, врачи сказали что «всё идёт своим чередом», не вдаваясь в подробности. До этого ряд СМИ и телеграм-каналов сообщали, что актёр попал в больницу с подозрением на острое повреждение почек.

Игорь Ясулович известен по ролям в таких фильмах как: «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Гардемарины, вперёд!», «Тот самый Мюнхгаузен» и многим другим.

Ранее KP.RU сообщил, что известный российский актёр Иван Краско был экстренно госпитализирован из-за последствий недавно перенесённого инсульта.