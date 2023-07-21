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НовостиОбщество21 июля 2023 12:37

«Чувствует себя хорошо»: Николая Дроздова выписали из больницы после отравления

Певец Дунаев сообщил, что телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы
Екатерина КОСОБОКОВА
Певец Дунаев сообщил, что телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы

Певец Дунаев сообщил, что телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Друг Николая Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что известного российского телеведущего и зоолога отпустили из медучреждения после госпитализации с отравлением.

«Николая Николаевича уже выписали из больницы, он находится дома, чувствует себя хорошо», - цитирует Дунаева ТАСС.

Сайт KP.RU писал о том, что 13 июля 86-летний ведущий программы «В мире животных» обратился в одну из больниц в Москве из-за отравления. Там врачи сделали Николаю Дроздову все необходимые процедуры, но потребовались дополнительные анализы. Поэтому было принято решение о том, что телеведущий проведет несколько дней в клинике.

Напомним, Дроздов не первый раз в этом году оказывается в больнице. В январе он был госпитализирован с переломом ребер. Этот факт несколько недель его близкие предпочитали скрывать. Однако в итоге правда о госпитализации телеведущего все-таки выплыла наружу. Тогда сосед Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал, что Дроздов поскользнулся на льду, когда выходил из автомобиля буквально в двух метрах от дома.