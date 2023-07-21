«Чувствует себя хорошо»: Николая Дроздова выписали из больницы после отравления

Певец Дунаев сообщил, что телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Друг Николая Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что известного российского телеведущего и зоолога отпустили из медучреждения после госпитализации с отравлением.

«Николая Николаевича уже выписали из больницы, он находится дома, чувствует себя хорошо», - цитирует Дунаева ТАСС.

Сайт KP.RU писал о том, что 13 июля 86-летний ведущий программы «В мире животных» обратился в одну из больниц в Москве из-за отравления. Там врачи сделали Николаю Дроздову все необходимые процедуры, но потребовались дополнительные анализы. Поэтому было принято решение о том, что телеведущий проведет несколько дней в клинике.

Напомним, Дроздов не первый раз в этом году оказывается в больнице. В январе он был госпитализирован с переломом ребер. Этот факт несколько недель его близкие предпочитали скрывать. Однако в итоге правда о госпитализации телеведущего все-таки выплыла наружу. Тогда сосед Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал, что Дроздов поскользнулся на льду, когда выходил из автомобиля буквально в двух метрах от дома.