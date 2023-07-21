Житель Сингапура оштрафован на 3600 долларов за серийное кормление голубей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Сингапуре наложил на мужчину штраф в размере 3600 долларов за неоднократно кормление голубей.

Власти Сингапура ввели запрет на кормление диких животных, заявляя, что подобные действия наносят вред птицам. В их пояснении уточняется, что, привыкая получать пищу от человека, животные теряют инстинкт добывать ее самостоятельно.

68-летний житель Сингапура впервые попался на таком правонарушении в 2022 году, а после этого его уже 16 раз ловили за кормлением голубей.

В Сингапуре есть еще ряд законов, которые могут показаться странными для туристов из России. Например, там запрещено продавать жевательную резинку и петь в общественных местах.

Напомним, в Сингапуре можно получить штраф 1000 долларов, если бросил жвачку на тротуар. Кроме того, в этом городе запрещено петь в общественных местах.