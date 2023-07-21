Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире21 июля 2023 12:56

Житель Сингапура оштрафован на 3600 долларов за серийное кормление голубей

Мужчину уже 16 раз ловили за кормлением голубей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Житель Сингапура оштрафован на 3600 долларов за серийное кормление голубей

Житель Сингапура оштрафован на 3600 долларов за серийное кормление голубей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Сингапуре наложил на мужчину штраф в размере 3600 долларов за неоднократно кормление голубей.

Власти Сингапура ввели запрет на кормление диких животных, заявляя, что подобные действия наносят вред птицам. В их пояснении уточняется, что, привыкая получать пищу от человека, животные теряют инстинкт добывать ее самостоятельно.

68-летний житель Сингапура впервые попался на таком правонарушении в 2022 году, а после этого его уже 16 раз ловили за кормлением голубей.

В Сингапуре есть еще ряд законов, которые могут показаться странными для туристов из России. Например, там запрещено продавать жевательную резинку и петь в общественных местах.

Напомним, в Сингапуре можно получить штраф 1000 долларов, если бросил жвачку на тротуар. Кроме того, в этом городе запрещено петь в общественных местах.