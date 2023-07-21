Набиуллина: Центробанк пока не видит предпосылок для снятия валютных ограничений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 21 июля, заявила, что Центробанк пока не видит предпосылок к тому, чтобы снять действующие валютные ограничения.

Она напомнила, что они действуют до 9 сентября 2023 года, и пока решения о том, продлевать их или нет, еще не принято.

«Но на настоящий момент можно сказать, что предпосылок для снятия их нет», - заявила глава ЦБ РФ на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

Набиуллина также отметила, что ограничения связаны с действующими санкциями в отношении ввоза наличной иностранной валюты российскими банками в страну.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, то с него можно снять сумму остатка на 00:00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро.

Ранее Наибуллина также заявляла, что Банк России не планирует вводить дополнительных валютных ограничений, однако возможны некоторые поправки к уже действующим.