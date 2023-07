Умер Тони Беннетт, американский эстрадный певец

Умер певец Тони Беннетт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Тони Беннетт - американский эстрадный исполнитель. Культовый певец скончался за две недели до своего 97-летия после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера, сообщает Associated Press со ссылкой на публициста Сильвию Вайнер.

Беннет скончался в родном Нью-Йорке от болезни Альцгеймера, которую ему диагностировали в 2016 году. Тогда певец сказал: "Жизнь – это подарок - даже с болезнью Альцгеймера". Нарушение когнитивных функций не помешало ему еще некоторое время исполнять свой репертуар на сцене.

За свою карьеру длинною в 70 лет Тони Беннетт, настоящее имя которого Энтони Доминик Бенедетто, был удостоен 19 статуэток "Грэмми", а также стал лауреатом Гершвиновской премии за вклад в развитие поп-музыки.

Тони Беннетт специализировался в американской поп и джазовой музыке, а его фирменной песней была "I Left My Heart in San Francisco" 1962 года. За свою карьеру он продал более 50 миллионов пластинок по всему миру. Он также сотрудничал с Lady Gaga, и работал над ее альбомом Cheek to Cheek в 2014 году.