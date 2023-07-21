Правкомиссия РФ одобрила сделку по продаже Decathlon владельцу франшизы Mango Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комиссия правительства России по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по продаже французской сети спортивных товаров Decathlon российской компании «АРМ», владеющей франшизой Mango.

«Документы по продаже активов Decathlon в России рассмотрены на этой неделе, сделка одобрена. Decathlon продает всю свою сеть из 36 объектов. Покупатель – российская компания «АРМ», которая, в том числе, занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango», – сообщил ТАСС замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По словам замминистра, новый владелец сети будет обязана открыть все 35 магазинов Decathlon в России, воссоздав около 1,4 тысячи рабочих мест.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что французская сеть спортивных товаров Decathlon уходит из России, в связи с чем ищет покупателей на активы в РФ. Все российские магазины сети временно закрылись с 27 июня 2023 года после распродажи. Сообщалось, что остатки бизнеса компании в России аналитики оценивают в 13-15 миллиардов рублей.