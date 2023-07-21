Мэрия Волгограда подала в суд на Исинбаеву за неоплату подземной парковки Фото: Олег УКЛАДОВ

Олимпийская чемпионка России Елена Исинбаева, ранее громко заявившая о разрыве связи с родиной и отказе от всех своих званий, оказалась должна мэрии Волгограда за то, что оставила неоплаченную подземную парковку, в результате чего спортсменке набежал серьёзный штраф. Об этом сообщили агентству РИА Новости в администрации города.

«Иск подан на группу лиц, владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком. В соответствии с действующим законодательством плата за пользование участком с лицами, не имеющими соответствующего договора, взыскивается через суд», - объяснили в мэрии.

Общая сумма исковых требований, ко всем фигурантам иска, составила более 124 тыс. рублей. Как отметили в администрации, такие взыскания уже производились раньше, с тех же владельцев, с 2016 по 2019 годы. Все владельцы парковочных мест своевременно оплачивали право пользования парковкой.

Ранее KP.RU сообщил, что Исинбаева публично отказалась от всех своих званий и переехала на постоянную основу в Испанию.