МИД: РФ прорабатывает новые маршруты вывоза зерна после остановки зерновой сделки

Россия прорабатывает новые маршруты вывоза зерна после остановки зерновой сделки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские власти работают над новыми маршрутами вывоза зерна после осложнения ситуации в Черном море из-за остановки зерновой сделки. Об этом в пятницу, 21 июля, на брифинге рассказал заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Это во многом логистически-технический вопрос. Он уже прорабатывается», - заявил замглавы МИД России.

Он пояснил, что Россия в настоящее время ведет «серьезное» обсуждение со странами Африки относительно доставки грузов из России, в том числе и зерна.

Напомним, зерновая сделка прекратила свою работу 18 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин ранее комментировал возможное продление данного соглашения. Он заявлял, что Россия пойдет на такой шаг, если будут выполнены данные ей ранее обещания.

В МИД РФ ранее отмечали, что черноморская инициатива и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле, однако спустя год оба соглашения так и не были реализованы. Кроме того, Киев совместно с западными странами пользовались морским гуманитарным коридором для провокаций и атак против российских объектов, подчеркивали в российском дипломатическом ведомстве.