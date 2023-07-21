Вершинин: позиция России по судоходству в Черном море означает запросы о грузе

С 20 июля все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как военная цель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления России по вопросу судоходства в Черном море означает запросы на осмотр перевозимого судами груза. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Вершинин сообщил, что Россия при необходимости может запрашивать осмотр судов, чтобы убедиться, какой груз они перевозят.

"Мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет", - сказал замминистра на брифинге, комментируя заявление Минобороны РФ о том, что с 20 июля все суда, перевозимые в украинские порты по Черному морю, будут считаться Москвой перевозчиками военных грузов.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России занимается проработкой новых маршрутов вывоза зерна после прекращения функционирования зернового механизма. В частности, Москва обсуждает маршруты доставки российских грузов, включая зерно, со странами Африки.