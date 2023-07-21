На иконе "Троица" уменьшились трещины после пребывания в храме Христа Спасителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На иконе «Троица» Рублева уменьшились трещины. Настоящее чудо произошло в храме Христа Спасителя. Там икона была с 4 июня до 19 июля. В последний день пребывания вечером ее увезли в Центр Грабаря.

Теперь специалисты займутся реставрацией реликвии. У специалистов Третьяковской галереи была возможность провести первый визуальный осмотр.

Один из ведущих специалистов ГТГ, реставратор высшей категории Дмитрий Суховерхов уже отметил, что первый визуальный осмотр не показал сильных проблем.

Он отметил, что между досками были вклейки папироской бумаги, они являются маячками, чтобы понимать двигаются доски или нет. Если бумага рвется, значит, трещины стали шире.

В данном случае произошла обратная ситуация – маячки провисли, то есть, трещины стали уже.

- Но чтобы делать какие-то еще выводы, необходим более детальный анализ, – цитирует слова Суховерхов сайт mk.ru.

Он также отметил, что в Троицком соборе сложно сохранить икону из-за ее хронических «заболеваний».

-Их немало, а значит, памятник требует регулярного наблюдения и обеспечения специальных условий сохранности, - заключил эксперт.