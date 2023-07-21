В Германии полицейские двое суток по ошибке искали львицу вместо кабана Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полиция Берлина и Бранденбурга попала в казусную ситуацию - двое суток правоохранители ФРГ искали по окрестностям городов львицу, которую ранее засекли по камерам видеонаблюдения, а в итоге оказалось, что всё это время они гонялись за обычным кабаном. Об этом сообщил бургомистр общины Клайнмахнов Михаэль Грубер.

«Вывод состоит в том, что два независимых эксперта сказали, что это не львица и не дикое животное, но есть признаки того, что зверь на картинке похож на кабана... Нет никаких серьезных признаков, указывающих, что это какое-то иное животное, а не кабан», - признался бургомистр.

Оправдываясь, Грубер заявил, что он видел в жизни нескольких кабанов, и животное которое они засекли было значительно светлее окрасом. Это, якобы, оправдывает затраченное время. К тому же бургомистр уверен, что если бы зверь всё же оказался львицей, последствия бездействия могли бы стать трагичными.

Сообщение о некоем диком животном в Клайнмахнове полиция получила в ночь со среды на четверг. На время поисков зверя полиция запретила людям покидать дома, и выпускать на улицу домашних животных.

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