МИД: Россия постоянно прорабатывает контакты с Турцией на высшем уровне

Вершинин рассказал о проработке контактов на высшем уровне между РФ и Турцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва постоянно прорабатывает контакты с Анкарой на высшем уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Что касается разговоров и контактов на высшем уровне, они постоянно прорабатываются и, естественно, будут", - сказал Вершинин на брифинге, напомнив журналистам о недавних переговорах по телефону между главами МИД двух стран Сергеем Лавровым и Хаканом Фиданом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду в ближайшее время переговорить с главой России Владимиром Путиным по поводу будущего зерновой сделки, которая прекратила свою работу 18 июля 2023 года по инициативе российской стороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в обозримом будущем контактов Путина и Эрдогана пока не планируется.