Средне время поиска сотрудников в России выросло на 1,5 месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России кадровики отмечают, что искать сотрудников теперь приходится дольше. Несмотря на активное развитие профессий, связанных с высокими технологиями, чаще всего ищут специалистов в классических профессиональных группах. Об этом RuNews24.ru рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

В каких сферах чаще ищут сотрудников:

Рабочий персонал, сервисное обслуживание - 37%,

Продажи, обслуживание клиентов, розничная торговля - 33,5%,

Строительство и недвижимость - 14,7%.

А вот на вакансии ИТ-специалистов приходится всего 6%, на маркетологов — 3%. Таким образом, конкуренция идет за рабочий персонал.

Учитывая возросший интерес со стороны работодателя, сотрудники тоже становятся более избирательными. Теперь найти персонал настоящий квест.

HR-рекрутеры признают, что в среднем срок поиска кандидатов увеличился в 1,5 раза, причем от размера компании и сферы ее деятельности мало что зависит.

- Почти каждый третий рекрутер закрывает позицию в среднем за 2–3 месяца, 13% — за 3–6 месяцев, хотя раньше этот показатель был куда меньше, - сказала Екатерина Никифорова.