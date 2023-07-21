Суд над Трампом по делу о хранении секретных документов пройдет 20 мая 2024 года Фото: REUTERS

Суд по делу о хранении секретных документов бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом состоится 20 мая следующего года.

«Процесс избрания членов жюри назначить на 14 мая, начало судебного процесса – на 20 мая», – приводит Reuters текст постановления федерального суда по Южному округу штата Флорида.

Напомним, в начале июня суд в США предъявил обвинения Трампу сразу по 38 пунктам. Среди статей, которые инкриминируются политику, есть хранение секретных документов, способных оказать влияние на национальную безопасность США.

Трампа обвиняют, помимо хранения документов, в заговоре с целью препятствования правосудию, сокрытии документов и записей и ложных обвинениях или показаниях. Каждая из статей предполагает до 20 лет лишения свободы. Сам экс-президент США настаивает на то, что все уголовные дела в его отношении несут за собой политическую подоплеку, а он ни в чем невиновен.