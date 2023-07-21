Замглавы МИД РФ Вершинин заявил о продолжении действия Меморандума России и ООН

Замглавы МИД России Вершинин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меморандум России и ООН в рамках Стамбульских договоренностей продолжает действовать, поскольку Москва не получала от Организации объединенных наций уведомлений о выходе из него, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Мы не получали никакого уведомления со стороны ООН, что они хотят прекратить действие этого меморандума, и сами такое уведомление не направляли. Таким образом, этот меморандум пока действует», – сказал он в ходе брифинга.

Дипломат напомнил, что документ был заключен сроком на три года.

Напомним, 22 июля 2022 года в Стамбуле было заключено два соглашения – так называемая зерновая сделка и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Второй документ подразумевал усилия ООН по облегчению и снятию санкций с поставок продовольствия и удобрений из РФ. Москва неоднократно заявляла, что всемирная организация не обеспечила экспорт российских продовольствия и удобрений.

Во вторник, 18 июля. МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. Как отметили в ведомстве, зерновая сделка и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений спустя год так и не были реализованы.