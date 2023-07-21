Bloomberg: прекращение зерновой сделки вдвое урежет экспортный потенциал Киева Фото: REUTERS

Выход России из зерновой сделки вынудит Украину искать другие способы экспортировать своё зерно, что приведёт к значительному, примерно на 50%, сокращению экспортного потенциала Киева. К таким выводам пришли аналитики компании Argus Media, сообщает Bloomberg.

Из-за того что Украина перестала вывозить зерно морем, ежемесячный экспортный потенциал Киева сократится с 7-8 млн тонн до 4 млн тонн. Это нанесёт значительный ущерб как экономике страны, так и в целом по доходам, так как это крупнейшая статья доходов Украины.

Другие варианты экспорта зерна для Украины крайне неудобны и долговременны. Так, самым очевидным решением станет река Дунай, однако даже в этом варианте есть проблемы - аномальная жара значительно снизила уровень воды в русле, что создаёт значительные сложности при транспортировке.

Ранее KP.RU сообщил, что Украина просит другие страны конвоировать свои корабли с зерном в Чёрном море.