Великобритания не считает необходимым пересматривать зерновую сделку

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон не видит необходимости в пересмотре условий зерновой сделки. Такое заявление сделала постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

"Это совершенно отличная сделка, которая работала", - сказала Вудворд журналистам.

Она отметила, что в Британии не хотят, чтобы "всё Черное море превращалось в зону боевых действий".

Напомним, зерновая сделка прекратила свою работу по инициативе российской стороны 18 июля 2023 года.

Позже Минобороны РФ предупредило, что начиная с 20 июля все суда, следующие в украинские порты в Черном море, будут считаться перевозчиками военного груза. В Министерстве иностранных дел России пояснили, что суды будут останавливаться для проверки грузов.

В то же время Россия продолжает прорабатывать новые маршруты для вывоза зерна после прекращения действия стамбульских договоренностей. Москва, в частности, ведет диалог со странами Африки по этому вопросу.